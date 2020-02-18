По дороге в автобусе: брат Билли Айлиш рассказал о создании хита к фильму о Бонде

18-летняя Билли Айлиш недавно успешно выступила на «Оскаре», а также ей доверили ответственное задание — написать песню к новому фильму про Джеймса Бонда. С миссией певица справилась, а ее брат Финнеас рассказал все подробности о записи саундтрека «Не время умирать».

Как передает издание GQ, создание песни было довольно необычным. Вместо того чтобы на долгие недели засесть в студии, Билли вместе со своим братом прочла несколько первых страниц из сценария, а после была создана композиция, прямо в автобусе.

Стоит отметить, что полный текст сюжета музыкантам никто не доверил, это были лишь первые двадцать страниц. Финнеас отметил, что все произошло очень быстро. Запись демо, утверждение композиции и запись финальной версии заняли немного времени. Кстати, песня записывалась с оркестром легендарного Ханса Циммера.