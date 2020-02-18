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Срочно в кино: пользователи Twitter встали на защиту «Хищных птиц»

Не очень успешную картину по комиксам DC пытаются спасти из последних сил.

Срочно в кино: пользователи Twitter встали на защиту «Хищных птиц»
Кадр из фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Последняя экранизация комиксов DC «Хищные птицы» показывает не самый большой успех. История о команде женщин не то героев, не то злодеев, сражающихся против мафиози нетрадиционной сексуальной ориентации — примерно так выглядит честное описание картины.

Хотя «Джокер» тоже был снят на основе комиксов, между ним и «Птицами» лежит буквально пропасть. Так что неудивительно, что новая история Харли Квинн провалилась в прокате в США, из-за чего кинобоссы даже приняли неоднозначное решение: сменить название картины после начала проката и убрать из него слово «эмансипация». Но это тоже не помогло, так что за дело взялись пользователи соцсетей.

Как сообщает издание Wegot This Covered, поклонники фильма активно создают посты в Twitter c хэштегом #ReasonsToSupportBoP, в которых они подробно описывают, почему стоит посмотреть «Хищных птиц» в кинотеатре.

Самая частая похвала летит в адрес продвижения идей расового и гендерного разнообразия. Иные зрители делают акцент на том, что, посмотрев этот фильм в кино, зрители поддержат всех женщин-режиссеров.

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«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Куинн»Марго РоббиНовости киноХищные птицы
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