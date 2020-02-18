Срочно в кино: пользователи Twitter встали на защиту «Хищных птиц»

Не очень успешную картину по комиксам DC пытаются спасти из последних сил.

Последняя экранизация комиксов DC «Хищные птицы» показывает не самый большой успех. История о команде женщин не то героев, не то злодеев, сражающихся против мафиози нетрадиционной сексуальной ориентации — примерно так выглядит честное описание картины.

Хотя «Джокер» тоже был снят на основе комиксов, между ним и «Птицами» лежит буквально пропасть. Так что неудивительно, что новая история Харли Квинн провалилась в прокате в США, из-за чего кинобоссы даже приняли неоднозначное решение: сменить название картины после начала проката и убрать из него слово «эмансипация». Но это тоже не помогло, так что за дело взялись пользователи соцсетей.

Как сообщает издание Wegot This Covered, поклонники фильма активно создают посты в Twitter c хэштегом #ReasonsToSupportBoP, в которых они подробно описывают, почему стоит посмотреть «Хищных птиц» в кинотеатре.

Самая частая похвала летит в адрес продвижения идей расового и гендерного разнообразия. Иные зрители делают акцент на том, что, посмотрев этот фильм в кино, зрители поддержат всех женщин-режиссеров.