Злодей во всей красе: в Сети появилось видео со съемок фильма «Веном 2»

В данный момент по всему миру проходят съемки сразу нескольких потенциальных блокбастеров, и фанаты, проживающие в нужных местах, идут на все уловки, чтобы раньше всех заполучить эксклюзивные кадры еще не вышедших премьер. Так, недавно в Сети появились целые отрывки из новой «Матрицы», в которых каскадеры прыгают с крыши, а бородатый Киану Ривз едет вдаль на мотоцикле. Также есть видео со съемок второй части «Отряда самоубийц», в котором Идрис Эльба показывает свою броню, а Марго Робби — очаровательное красное платье. Пришла очередь и второй части «Венома».

В Сети появился ролик, в котором зрителям впервые дают посмотреть на главного антагониста картины, Карнажа, в исполнении Вуди Харрельсона. На видео злодея задерживают сотрудники полиции и открывают по нему огонь. Актер делает непонятные движения руками, которые вскоре явно превратятся в спецэффекты. Оценить первый ролик со съемок фильма «Веном 2» можно здесь.