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Красотка возвращается: Меган Фокс готовится к съемкам в новом хорроре

Для актрисы подготовили весьма необычный сценарий.

Красотка возвращается: Меган Фокс готовится к съемкам в новом хорроре
Актриса Меган Фокс. Фото: Globallookpress

Красотка Меган Фокс вновь возвращается в большое кино, она исполнит главную роль в новом хорроре «До самой смерти».

Как сообщает издание Screenrant, сюжет будет весьма необычным и не похожим на современную банальщину вроде безумных маньяков, призраков и смертельных ловушек. Главная героиня Эмма внезапно оказывается прикованной наручниками к трупу своему мужа и ей надо быстро что-то придумать для решения этого пикантного вопроса. Тем более за ней уже едут наемные убийцы…

Созданием нового проекта займется компания Millenium Media, а сценарий был найден на Blood List — это своеобразный список проектов, которые похвалили профессионалы из мира кино, но по каким-то причинам крупные студии не стали ими заниматься. Напомним, сценарий успешно хоррора «Netflix «Птичий короб» тоже изначально был в Blood List.

О дате выхода и актерском составе пока ничего неизвестно, равно как и о режиссере проекта.

 

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