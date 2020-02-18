Прилучный решился похудеть до 40 кг ради съемок в вертикальном фильме

Тимур Бекмамбетов приступил к съемкам фильма принципиально нового формата — вертикального. Как сообщает КП, это будет сделано впервые в мире.

Режиссер объяснил свой эксперимент тем, что сейчас зрители предпочитают смотреть фильмы не в кинотеатрах, а на собственных мобильниках. Видео постепенно переходит из горизонтального изображения в вертикальное и нужно подстраиваться под современные реалии.

Впрочем, это не единственная фишка картины. Новая форма позволит зрителям самим стать участником событий — рассматривать происходящее со всех сторон, «поднимать голову» вверх и вниз, вправо и влево. «Заходить» за героя, обходить его вокруг. Своеобразное 3d, но только без специальных очков.

А теперь о самой картине. Она будет посвящена героическому поступку советского летчика Михаила Девятаева, который сбежал в 1944 году из фашистского плена на немецком самолете, прихватив с собой секретные военные разработки.

В главной роли снимается Павел Прилучный, который ради участия в фильме согласился на беспрецедентный шаг — похудеть до 39 килограмм, поскольку именно столько весил в плену Девятаев. Актер признался, что похудение дается ему нелегко, но твердо решил идти до конца.

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