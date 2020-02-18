В Сеть попал уникальный видеоролик со съемок «Мстители: Финал»

Хотя Роберт Дауни — младший навсегда оставил роль Железного Человека в прошлом и завязал с комиксами Marvel. Зрители экранизации комиксов все еще надеются на триумфальное возвращение полюбившегося героя. Представители кинокомпании однако заявляли немного иное, мол, актер и не против вновь примерить высокотехнологичный костюм, но требует за это такой огромный гонорар, что студии он стал просто не по карману.

Тем временем его личный помощник Джимми Рич продолжает сливать в Сеть уникальные фотографии и видео из жизни актера. Совсем недавно он опубликовал в своем личном инстаграме уникальный ролик, показывающий, как именно Дауни-младший готовится к съемкам эпизода в «Мстители: Финал». Актер сидит в кресле и вслух произносит реплики из фильма, при этом меняя интонацию и жестикуляцию. Все его сообщение действительно можно услышать в финале картины — это обращение Тони Старка к его дочери, Морган.