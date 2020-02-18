Стартовали съемки фильма о самом пожилом солдате Великой Отечественной

Канал НТВ приступил к съемкам четырехсерийного фильма про Великую Отечественную войну. Но главным героем этой картины будет не молодой бравый солдат, а 87-летний старик, который отчаянно рвется на фронт. Речь пойдет о реальной исторической личности — почетном члене Академии наук СССР Николае Александровиче Морозове.

В молодости он был революционером-народником, планировал убийство императора Александра II, провел в царских тюрьмах около 30 лет. Но кроме этого он еще был и популяризатором науки, исследователем, ученым. Войну с немцами Морозов встретил уже глубоким стариком, но, все равно, очень хотел отправиться защищать Родину. Его долго не пускали на фронт, но в 1942 году сделали исключение – всего на месяц сделали солдатом. Но за этот период ученый показал себя отличным снайпером и убил десяток противников.

Киношники собираются заложить в картину тему покаяния Николая Морозова. По сюжету, во время покушения на Александра II был случайно убит 14-летний мальчик. И вина отчасти лежала на будущем ученом. В 1942 году 15-летний парень сбегает на фронт, чтобы отомстить за гибель отца, и главный герой отправляется на поиски мальчика, чтобы искупить свою судьбу.

Известно, что съемки проходят в Минске, работает «Киностудия КИТ». Фильм будет называться «Дед Морозов». Главную роль играет Народный артист России Аристарх Евгеньевич Ливанов.