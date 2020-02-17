Идеально для влюбленных: фильм «Лед-2» стал лидером кинопроката

Фильм Жоры Крыжовникова «Лед-2» покорил многих зрителей. Впрочем, успех был предсказуем, ведь выпустить любовную драму с Александром Петровым в главных ролях в прокат в День всех влюбленных можно назвать гениальным ходом.

Так что многие не удивились, что «Лед-2» возглавил прокат по итогам прошедших выходных. Как сообщает портал Kinobusiness, всего за четыре дня картина смогла заработать более 500 миллионов рублей, оставив далеко позади «Джентльменов» Гая Риччи (280 миллионов рублей), «Соника» (126 миллионов рублей) и «Хищных птиц» (82 миллиона рублей).

Тем временем прокат главного рекордсмена России все еще продолжается, кассовые сборы «Холопа» уже достигли 3 миллиардов и 150 миллионов рублей, сумеет ли достичь такой же вершины «Лед-2»? Все возможно, ведь в подобный успех «Холопа» тоже верили далеко не все.