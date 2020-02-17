В Сети появилось первое видео со съемок продолжения «Отряда самоубийц»

Одновременно с новой «Матрицей» начались съемки и другого потенциального блокбастера — продолжения «Отряда самоубийц».

Хотя первый фильм был не самым успешным: критики его разгромили, а многие фанаты назвали не иначе, как растянутый на полтора часа видеоклип с постоянно меняющимися композициями. Ситуацию в целом не спас даже актерский состав, состоящий из Уилла Смита и Марго Робби. А более всего разочаровал многих Джаред Лето в роли Джокера, которому уделили максимум 2 минуты экранного времени и более того, все его появления показали в первом же трейлере. Но, тем не менее, продолжению быть!

В Twitter появилось первое неофициальное видео со съемок «Отряд самоубийц-2», посмотреть его можно здесь. Причем в ролике есть несколько интересных моментов. Прежде всего, видео выглядит так, словно его снимали на первый мобильный телефон с камерой. Видно, как люди разбегаются по улице и появляется отряд в составе Марго Робби в красном платье, Идриса Эльбы и других, менее известных персонажей.

Премьера нового проекта Джеймса Ганна ожидается в кинотеатрах лишь летом следующего года.