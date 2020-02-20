Фэнтези «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» и другие киноновинки недели

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (оригинальное название — Dolittle), 2020, США, фэнтези.

Режиссер: Стивен Гейган. В ролях: Роберт Дауни — мл., Антонио Бандерас, Майкл Шин и др.

Роберту Дауни – младшему так надоело геройствовать в «Мстителях», что он решил от подростковой аудитории перейти к детсадовской. Судя по всему, именно на эту возрастную категорию нацеливались создатели «Удивительного путешествия доктора Дулиттла», в котором мы знакомимся с чудаковатым ветеринаром, предпочитающим животных людям. В трактовке Дауни – младшего Джон Дулиттл — неопрятный мужик с навыками доктора Айболита и повадками Джека Воробья. Обладая умением вести диалог с любой живностью, он в кадре чаще мычит, нежели говорит, что, однако, не мешает окружающим считать его большим профессионалом. Даже заболевшая королева Англии первым делом зовет на помощь Дулиттла, а он, дабы раздобыть лекарство для Ее Величества, отправляется за тридевять земель со всем своим зверинцем. Зверинец, кстати, прорисован голливудскими компьютерщиками отменно — попугаи, жирафы и тигры стоят потраченных на них $175 миллионов. Ну а всего остального — вымученных шуток, громоздкого сюжета, кривлянья актеров — дошколята, скорее всего, просто не заметят.

«Калашников», 2020, Россия, драма.

Режиссер: Константин Буслов. В ролях: Юрий Борисов, Ольга Лерман, Виталий Хаев и др.

Меньше полугода назад страна отмечала столетие со дня рождения создателя самого крутого в мире автомата, и вот, наконец, подоспел биографический фильм о великом оружейнике. Главная роль в «Калашникове» досталась 27-летнему Юрию Борисову: актер, который засветился буквально везде, от «Вторжения» до «Союза спасения», громче всего заявил о себе в криминальной драме «Бык», отхватившей первый приз на «Кинотавре». Как тут не вспомнить о том, что «Бык» повествует о лихих 90-х, когда редкая бандитская разборка обходилась без использования легендарного калаша.

«Соник в кино» (оригинальное название — Sonic the Hedgehog), 2020, США, фантастика.

Режиссер: Джефф Фаулер. В ролях: Джеймс Марсден, Бен Шварц, Джим Керри и др.

Ежик в тумане, ежик резиновый в шляпе малиновой — все эти милые существа из нашего детства вряд ли подозревали о том, что представители отряда колючих способны приносить многомиллионные доходы. А вот голубой еж Соник из японских видеоигр в своей рентабельности не сомневается, ибо уже 20 лет все, что связано с этим персонажем, отлично продается. Помимо видеоигр, на ура идут комиксы и мультики, и вот пришла очередь полнометражного фильма «Соник в кино», в котором анимированные персонажи соседствуют с живыми актерами. Среди них мы увидим Джима Керри в образе ученого, мечтающего поймать Соника. Герой Джима, разумеется, безумен: какому нормальному человеку придет в голову охотиться на ежа, да к тому же голубого?