В Сети появилась дата начала съемок фильма «Фантастические твари 3»

В Сети наконец-то появилась достоверная информация о дате начала съемок третьего фильма из цикла «Фантастические твари». Да. несмотря на провал второй картины как среди зрителей, так и среди критиков, продолжению быть. Изначально съемки должны были начаться еще в августе прошлого года, после их перенесли на осень, а дальше полная тишина и неизвестность. Как сообщает издание Cinemablend, со ссылкой на Yahoo Movies UK, недавно актер Каллум Тернер, который в фильме играл роль брата главного героя, Ньюта Саламандера, случайно проговорился о новом старте кинопроцесса. По его словам, съемочная группа готова приступить к работе уже в конце февраля.

Подробностей о сюжете пока нет, Тернер заявил, что ему пока даже не вручили сценарий для изучения. Поводом для такого долгого переноса продолжения послужили сразу несколько причин, прежде всего это провал второй картины, повторения которого киноделы хотят избежать, так что Джоан Роулинг тратит много сил на проработку новой части. Также не стоит забывать о скандале между Джонни Депом и Эмбер Хард, из-за которого актер вряд ли появится в третьих «Тварях».