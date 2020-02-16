«Соник» бьет рекорды в кинотеатрах

У фильма «Соник» было множество проблем еще до выхода его в кинотеатры. После релиза первого трейлера фанаты персонажа компьютерной игры подняли такой шум, что режиссер Джефф Фаулер принял решение полностью переделать внешний вид Соника, чтобы он не так пугал зрителей. В итоге выход в прокат задержался, студия потратила лишние деньги и казалось бы крах близок, но нет, второй трейлер встретили на ура и вот долгожданная премьера. Которую не оценили кинокритики, для многих фильм оказался лишь детским аттракционом без глубокого смысла и мотивации главных героев, но простые зрители были совсем иного мнения.

Картина «Соник» смогла установить новый рекорд по сборам в американском прокате! Как сообщает издание Hollywoodreporter, за неполные первые выходные фильм собрал 57 миллионов долларов в кинотеатрах, это настоящий рекорд среди проектов, снятых по мотивам компьютерных игр. Например прошлый рекордсмен, «Детектив Пикачу», сумел собрать чуть меньше, 54,3 миллионов.

В России по кассовым сборам «Соник» на третьем месте, первые две строчки занимает «Лед-2» и «Джентльмены».