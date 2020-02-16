Disney готовится к съемкам продолжения «Аладдина»

Наконец-то стали известны подробности о продолжении успешной экранизации мультфильма «Аладдин». Фильм о приключениях бездомного бродяги вышел в прокат весной прошлого года и собрал более миллиарда долларов, а значит вопрос о продолжении был решен.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, продолжение будет создаваться на основе серии сказок «Тысяча и одна ночь», а компания Disney уже начала работу над созданием сиквела. Более того, стали известны главные люди на съемочной площадке. Так режиссерское кресло вновь отдали Гаю Ричи, который завершил работу над «Джентльменами» и находился в поиске интересных предложений. В касте актеров никаких изменений, Аладдин, Жасмин и Джинн вновь вернутся в лицах Уилла Смита, Мены Массуда и Наоми Скотт. Пока не вполне ясно, какую роль будет играть в новом фильме Джинн, учитывая концовку первого «Аладдина», но скорее всего сценаристы сумеют выкрутиться из этой деликатной ситуации.