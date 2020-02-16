Полеты наяву: фанаты засняли кусочек новой «Матрицы»

Съемки новой «Матрицы» не могли пройти мимо фанатов кино, тем более, что Киану Ривз также вернулся к роли Нео, избранного спасителя человечества. Прошлой ночью счастливчики выложили в Сеть весьма неплохие кадры из еще не вышедшего фильма. Кому-то из жителей Сан-Франциско удалось заснять, как два неопознанных персонажа пригнули с крыши одного из самых высоких зданий в Сан-Франциско. Пока не особо понятно, что это за люди и как будет выглядеть финальная сцена, но уже радует, что создатели картины предпочитают доверять многое каскадерам, а не просто использовать спецэффекты.

Премьера четвертой по счету «Матрицы» запланирована на конец весны следующего года, так что ждать придется долго. Подобное любопытство фанатов по отношению к съемкам картины не особо радует как съемочную группу, так и поклонников франшизы. Зрители хотели бы посмотреть новый фильм, не пресытившись спойлерами, но сделать это почти невозможно. Представители съемочной группы при этом опасаются, что важные сюжетные моменты могут попасть в руки недоброжелателей задолго до релиза картины.