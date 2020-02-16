Харрисон Форд рассказал о дате начала съемок нового «Индианы Джонса»

Киноделы способны творить настоящие чудеса, к сожалению, обычно они с большим знаком минус. Легендарная серия фильмов об искателе сокровищ Индиане Джонсе была очень популярна в 90-е и получила вполне логичное завершение в картине «Индиана Джонс и последний крестовый поход», но нельзя просто так взять и не снять современное продолжение, которое будет гораздо хуже оригинала. Примерно так и получилось со следующей картиной, снятой в 2008 году — «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Постаревший Харрисон Форд всем своим видом показывал, что с него хватит, а о сюжете про пришельцев из космоса лучше и не вспоминать вовсе.

Но совсем скоро начнутся съемки пятого по счету фильма франшизы, а Харрисон Форд вновь исполнит всем знакомую главную роль. Как сообщил актер изданию CBS, съемочная группа активно готовится к работе, а создание картины начнется уже весной этого года. За сценарий отвечает Джонатан Кэздан, который работал над провальным сольным фильмом о Хане Соло. О сюжете и дате выхода нового «Индианы» пока ничего неизвестно.