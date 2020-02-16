Утка, инопланетяне и супергерои: худшие постельные сцены в кино

Совсем недавно прогремевший скандал с постельной сценой в российском фильме «Текст» еще раз доказал, что недостаточно просто показать обнаженное тело актрисы Кристины Асмус, чтобы зрители остались довольны моментом. Чтобы доказать это утверждение, издание The Independent подготовило авторитетный список из самых худших постельных сцен в истории мирового кинематографа. К сожалению, в рейтинг попали в основном шедевры Голливуда, хотя российские картины могли бы занять достойные места в этом топе.

На одном из первых мест драма «Джильи» с Дженнифер Лопез и Беном Аффлеком в главной роли. Сцена секса смотрится максимально нелепо из-за того, что главная героиня по сюжету убежденная лесбиянка, которую внезапно потянуло к мужчине. Отдельного внимания заслуживает необычная экранизация комиксов Marvel — в фильме «Утка Говард» у годной из героинь есть постельная сцена с огромной уткой, эту картину вы долго не сможете забыть. В фильме Убей меня нежно» есть постельная сцена, в которой героиня обвязана белыми лентами и выглядит это скорее странно, чем интригующе. Картина «Тело как улика» на понравилась критикам за сцену секса с использованием воска, а в «Шоугелз» эпизод в бассейне посчитали не очень-то возбуждающим.

Также в рейтинге оказались «Комната», «Пятьдесят оттенков серого», «Основной инстинкт 2», «Чего хотят женщины» и «Хранители». Жестокую постельную сцену в «Исчезнувшей» также мало кто оценил, ну и разумеется, как забыть инопланетный секс с использованием необычных кос персонажей в «Аватаре».