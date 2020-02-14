«Холоп», подвинься: фильм «Лед 2» установил рекорд

Хорошее кино в правильное время способно творить чудеса. Совсем недавно мы радовались успеху «Холопа», который сумел собрать в прокате более трех миллиардов рублей и стал самым кассовым фильмом, снятым в России. Прошло совсем немного времени и готов новый рекорд: картина «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова всего за один день сумела собрать более 114 миллионов рублей в кинотеатрах по всей стране, сообщает издание Kinometro. Стоит за это сказать спасибо не только звездному актерскому составу во главе с Александром Петровым, но и правильно подобранной для премьеры датой. В День всех влюбленных кто откажется сводить свою половинку на романтический фильм?

Данные актуальны на 17 часов 30 минут по московскому времени, так что вполне очевидно, что к концу дня рекорд заметно вырастет. Абсолютным лидером по сборам первого дня среди всех картин, а не только снятых в России, занимает фильм «Мстители. Финал», ему удалось собрать более 450 миллионов рублей за первые сутки.