Тайка Вайтити рассказал о своей работе над новыми «Звездными войнами»

Режиссер Тайка Вайтити заявил, что он совершенно точно не работает над продолжением киносаги «Звездные войны».

В интервью изданию Variety мужчина рассказал, как обстоят дела на текущий момент. Хотя слухи о том, что Тайке предложили заняться продолжением «Скайуокера. Восход», ходят уже больше месяца, они так и не были официально подтверждены. Как выяснилось, причина очень проста — никаких предложений режиссеру просто не поступало.

Тайка Вайтити довольно оригинально ответил на вопрос о том, были ли у него какие-то обсуждения по поводу «Звездных войн». Он с улыбкой сообщил, что в последний раз обсуждал эти фильмы в 1996 году со своими друзьями, вот и все. К сожалению, никто не предлагал ему поработать над известной киновселенной, хотя, как признался сам режиссер, он очень бы этого хотел.