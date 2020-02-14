Создатель нового Бэтмена показал образ персонажа

Создатель нового фильма про Бэтмена режиссер Мэтт Ривз очень порадовал фанатов комикса, опубликовав фотографии нового героя. Актер Роберт Паттинсон на удивление сурово и органично вписался в образ темного рыцаря. Поэтому можно сказать, что опасения поклонников гупергероя были напрасны, а звезда «Сумерек» сумел неожиданно преобразиться.

В небольшом видеоролике все весьма размыто, но можно разглядеть некоторые интересные детали. Например, на фоне играет загадочная музыка — возможно, именно она станет главной темой фильма. Также легко заметить, что костюм человека-летучей мыши немного изменили: воротник подняли, может, и капюшон появится. Броня обросла металлическими пластинами, а знак Бэтмена теперь состоит из деталей пистолета.

О сюжете фильма почти ничего не известно, но главным злодеем обещают сделать персонажа по имени Пингвин. В прокате новый Бэтмен появится не раньше лета следующего года.