Новые герои: Sony Pictures готовится к съемкам фильма про Женщину-паука

Устали от «Человека-паука» школьника, с неуместными шутками и подростковыми проблемами? Компания Sony Pictures готовится вас удивить, а заодно и порадовать всех женщин. Как сообщает издание Geektyrant, скоро фанаты фильмов про супергероев смогут насладиться женской версией человека-паука. Не думайте, что это будет новинка в честь толерантности и актуальности, женщина-паук появилась в комиксах еще в далеком 1977 году, а спустя всего год получила собственную серию комиксов , настолько персонаж оказался популярным.

По предварительным данным, релиз новой картины должен состояться только осенью следующего года, так что никаких подробностей об актерах или съемочной группе пока нет. Напомним, что с правами на фильмы о человека-пауке все очень сложно, ведь хотя персонаж принадлежит Marvel, фильмы о нем снимает Sony. В данный момент дела обстоят так: студия Disney будет финансировать все проекты связанные с Пауком, но при этом получит часть выручки от кинопроката.