Любительница перевоплощений: Анджелина Джоли станет невестой Франкенштейна

Едва закончились съемки новой экранизации комиксов от студии Marvel под названием «Вечные», в которых Анджелина Джоли сыграла одну из главных ролей, как актриса уже готова приступить к новому проекту. Киностудия Universal вот-вот начнет съемки кинокартины «Невеста Франкенштейна», а женщине уготована в нем главная роль. Как сообщает издание Variety, жанр будет вполне очевидный, это хоррор, в котором Анджелина предстанет в виде воскрешенной женщины с огромной силой, но добрым сердцем.

Режиссером проекта стал Джон Красински, более известный как Джим из сериала «Офис», а продюсером выступила Эми Паскаль. Если с ролью невесты все уже разобрались, то вот настоящим чудовищем профессора Франкенштейна станет неподражаемый Хавьер Бардем.

Дата релиза пока не известна, но ходят слухи, что киностудия планирует как можно скорее показать проект зрителям.