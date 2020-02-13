Sony Pictures планирует экранизировать популярную компьютерную игру

Экранизация компьютерных игр редко когда приносила киностудиям большую прибыль. Исключением из общего правила является разве что серия «Обитель зла» с Миллой Йовович в главной роли. Sony Pictures однако не сдается и, если верить изданию Variety, собирается вновь перенести на экраны кинотеатров компьютерную игру, только на этот раз онлайн-формата.

Тактический онлайн-шутер CrossFire — вот новая цель киноделов. Об экранизации этого проекта речь шла еще с 2015 года, но, похоже, сейчас все наконец-то серьезно. Продюсером фильма стал Нил Х. Мориц, ответственный за создание «Форсажа», а над сценарием работает Чак Хоган, известный картиной «Город воров».

Игра CrossFire считается одним из самых популярных и прибыльных шутеров, ведь с 2007 года она принесла около десяти миллиардов долларов своим разработчикам, а количество зарегистрированных в ней игроков уже более 660 миллионов. Так что даже если фильм провалится в прокате, эти люди все равно сходят посмотреть на него в кинотеатры. О дате выхода пока ничего не известно.