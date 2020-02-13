Сказке не конец: появились подробности о продолжении «Аладдина»

Продолжения успешных фильмов обычно не заставляют себя долго ждать, вот и компания Disney старается как можно скорее начать работу над сиквелом «Аладдина». Сценаристами выступят Джон Гэйтинс, работавший над картиной «Конг: Остров Черепа», а также Андреа Берлофф, отвечающий за сценарий «Кровного отца», сообщает издание Variety. В данный момент нет почти никаких подробностей о продолжении «Аладдина», более того, режиссерское кресло тоже пока пустует, вернется ли Гай Ричи или на его место уже ищут новую кандидатуру — остается вопросом.

Сразу после выхода кинокартины в прокат ее продюсер Дэн Лин поделился крохами информации о дальнейших планах. Например, тогда стало ясно, что в продолжении главным героем совсем не обязательно вновь будет бедняк Аладдин, им может стать второстепенный персонаж, чью историю захочет показать новый режиссер.

Напомним, «Аладдина» Гая Ричи не все встретили с удовольствием и фильм получил всего 57% на популярном сайте Rotten Tomatoes. Однако свой миллиард долларов в прокате он все же собрал.