Disney снимет продолжение фильма «Дорогая, я уменьшил детей»

Компания Disney всегда отличалась особой любовью к ремейкам и переизданию старых, но все еще популярных проектов. «Аладдин» и «Король Лев» — отличные тому примеры, а о новой адаптации «Русалочки», в которой вся семья подводных жителей окажется темнокожей, лучше лишний раз не вспоминать. На сей раз очередь дошла еще до одного фильма нашего детства, Disney объявила о скором начале съемок продолжения картины «Дорогая, я уменьшил детей», по сюжету которой гениальный, но не очень ответственный ученый в исполнении Рика Мораниса случайно уменьшил своих отпрысков.

Как сообщает издание Deadline, продолжение фильма получило название Shrunk, пока неизвестно, как его переведут на русский наши любимые локализаторы. В картине главным героем будет сын ученого, Ник, который также решил связать свою жизнь с наукой. Пока неизвестно, о чем пойдет речь в новом фильме, так как уменьшение людей было в первом, а увеличение — во втором. Надеемся, сценаристы Disney придумают, чем удивить зрителей. Дата начала съемок пока неизвестна.