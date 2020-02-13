Рад за «Паразитов»: режиссер Тайка Вайтити дал интервью после «Оскара»

Режиссер Тайка Вайтити уже давно делает шедевры в Голливуде, которые потом радуют весь мир. На прошедшей на прошлой неделе церемонии «Оскар» он получил заслуженную статуэтку за лучший адаптированный сценарий, а изданию Variety удалось задать ему несколько вопросов.

По словам режиссера, он был искренне рад, когда награду за лучший фильм вручили «Паразитам», а одна из работ режиссера Пон Чжун-хо, «Воспоминания об убийстве», является одной его любимых картин. Также Тайка отметил, что хотя фильм «Кролик ДжоДжо» вызвал неоднозначную реакцию в обществе, большинство зрителей отнеслись бы к нему совсем иначе, если бы знали, что Вайтити и сам еврей.

Также режиссер поделился небольшими подробностями о следующей экранизации комиксов Marvel, картине «Тор: Любовь и гром», в которой главной героиней станет бывшая девушка бога грома, Джейн Фостер. По словам Тайки, он не знает как именно изменится сюжет за два года и будет ли он полностью совпадать с тем, что было в комиксах, ведь Marvel имеет право исправить все в самый последний момент.