Без восторгов: в Сети появились первые рецензии на фильм «Соник»

В США уже состоялась премьера экранизации компьютерной игры «Соник» и различные издания высказались по поводу новой картины. Стоит напомнить, что у фильма была не самая простая судьба, первый трейлер фанаты персонажа восприняли с гневом: их невероятно разозлил внешний вид любимого героя детства. Да и действительно, синий еж с человеческими зубами мог напугать кого угодно. Большинство киноделов просто проигнорировали бы критику и выпустили фильм в прокат. Но режиссер Джефф Фаулер решил пойти сложным путем: он потратил кучу времени и денег на то, чтобы полностью исправить внешний вид героя, — и это помогло! Второй трейлер поклонники восприняли с восторгом, вот только, как выяснилось, это не спасло картину в целом.

В данный момент у «Соника» 44 балла из 100 на Metacritic и 65% свежести на Rottentomatoes, что нельзя назвать хорошим результатом. Журналисты издания Indiewire задают вполне резонный вопрос к съемочной группе, неужели они думали, что исправление зубов Соника сможет сделать фильм менее кошмарным?