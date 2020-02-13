«Бегущий по лезвию» впервые появится в кинотеатрах России

В 2017 году вышел в прокат фильм Дени Вильнёва «Бегущий по лезвию 2049». Картина рассказывала о суровом будущем человечества, в котором преобладают лишь серые краски, а население живет в страхе перед репликантами, роботами, которых нельзя отличить от людей.

И лишь таинственные «бегущие по лезвию» оберегают покой смертных от сходящих с ума машин. Картина имела большой успех в России в основном благодаря первоисточнику, оригинальному фильму «Бегущий по лезвию», снятому в далеком 1982 году режиссером Ридли Скоттом.

К сожалению, в те времена кинотеатры нашей страны не смогли показать фантастический фильм, но в 2020 году эта ошибка наконец-то будет исправлена.

Как сообщает издание Meduza со ссылкой на прокатчика, показы первого «Бегущего» начнутся в начале апреля, а посмотреть фильмы можно будет аж в 50 городах России, точный список будет объявлен позднее. Более того, для эстетов будет возможность посмотреть фильм на английском языке с русскими субтитрами.