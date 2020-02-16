Нео и Морфеус поменяются ролями: что мы можем увидеть в «Матрице 4»

В США уже начались съемки четвертого фильма франшизы. Портал Teleprogramma.pro собрал все, что известно о фильме на данный момент.

Фантастический боевик «Матрица», вышедший на экраны в 1999 году, стал в то время по-настоящему культовым, да и сейчас, спустя два десятилетия, его смело можно отнести к классике современного кинематографа.

Режиссерский дуэт сестер Ланы и Лилли Вачовски выпустил фильм в то время, когда компьютеры даже в нашей стране из чуда техники начали превращаться в верных друзей человека. На работе компьютеров, в том числе, был основан и сюжет «Матрицы», что может отчасти объяснить масштаб популярности картины.

Картина завоевала четыре премии «Оскар» — за лучший звук, лучший монтаж, лучший монтаж звука, лучшие визуальные эффекты. Большую популярность получил и актер Киану Ривз, сыгравший в нем главную роль. Неудивительно, что сестры Вачовски вскоре задумались о съемках сиквелов и в 2003 году выпустили сразу два — «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция».

Спустя 18 лет, в 2021-ом, фанаты этой фантастической истории смогут посмотреть четвертый фильм франшизы, снятый одной лишь Ланой Вачовски. О боевике, имеющем рабочее название «Матрица 4», вы узнаете в материале портала Teleprogramma.pro.

Съемки уже начались

6 февраля 2020 года в американском городе Сан-Франциско, штат Калифорния, стартовали съемки фильма. Примечательно, что съемочная группа в первый же день вышла на улицы города и обычные люди смогли со стороны наблюдать за тем, как Киану Ривз играет свои дубли.

Кто-то из очевидцев публиковал фото и видео в Instagram. На этих кадрах видно, как постаревший Нео бродит в толпе, смотрит куда-то вдаль, пьет кофе.

Нео и Морфеус поменяются ролями

Сюжет «Матрицы 4» пока держится в строгом секрете. Между тем, некоторые слухи о содержании фильма все же просочились в Сеть. Они говорят нам о том, что на экранах мы вновь увидим персонажей предыдущих фильмов — Нео, Морфеуса, Тринити, Ниобе и некоторых других. Нео и Тринити должны сыграть роль своего рода моста, соединяющего все части франшизы.

Поговаривают, что это будет приквел, основанный на рассказе Морфеуса в первой части фильма. Напомним, после встречи с Нео он поведал парню о том, что когда-то давно был рожден человек, способный освободить человеческую расу от власти искусственного интеллекта. Этот человек, по его словам умер, но должен был родиться вновь и он родился: Нео — тот освободитель, которого они так ждали.

Обладая этими знаниями, мы можем предположить, что теперь увидим прошлое, где герой Киану Ривза был уже взрослым, а Морфеус, напротив — молодым. В том прошлом именно первый Нео будет обучать Морфеуса, а не наоборот.

Кроме того, в картине может появиться новый персонаж — девушка, которая должна сыграть важную роль в истории человечества, как было с Нео в первом фильме. Если это приквел, то она вполне может оказаться будущей матерью Нео, если новый сиквел, тот, не сомневаемся, сценаристы придумали для нее не менее захватывающую судьбу.

Новый Морфеус и женский вариант Нео

Как мы уже отмечали выше, роль Нео в фильме продолжит играть Киану Ривз (кстати, ему уже 55 лет), роль его протеже Морфеуса, скорее всего, досталась актеру по имени Яхья Абдул Матин II («Рассказ служанки»), чье участие в проекте официально подтверждено.

Женского персонажа, подобного Нео, по некоторым данным, играет 27-летняя Джессика Хенвик («Фортитьюд», «Звездные войны: Пробуждение силы»). Актриса якобы так хорошо показала себя на пробах, что у Ланы Вачовски не было никаких сомнений относительно того, кому доверить столь важную роль.

Многих, конечно же, интересует, появится ли в фильме старый добрый агент Смит. Да, возможно, его мы увидим, вот только играть его будет уже не Хьюго Уивинг, также знакомый нам как Элронд из «Властелина колец». Хьюго сам рассказал журналистам о том, что Вачовски звала его сниматься, но расхождения с рабочим графиком вынудили его отказаться и предпочесть четвертой «Матрице» другой проект — театральную постановку «Визит».

Роль Тринити, тем временем, продолжит играть Кэрри-Энн Мосс, роль Ниобе — Джада Пинкетт Смит. Кроме них в картине на экране могут появиться Приянка Чопра, Джонатан Грофф, Нил Патрик Харрис, Ламберт Уилсон, Эндрю Колдуэлл, Макс Римельт, Эрендира Ибарра, Тоби Онвумере, Уилльям Барбо.

Дата премьеры уже назначена

Известно, что в кинотеатрах США и России новая «Матрица» появится 20 мая 2021 года. До тех пор мы будем продолжать держать вас в курсе последних новостей относительно съемок, каста, появления кадров со съемок и выхода трейлеров.

А вы ждете выхода «Матрицы 4»?