Любовное настроение: стала известна лучшая мелодрама XXI века

Проект Кино Mail.ru в преддверии романтического праздника 14 февраля провел исследование всех мелодрам, вышедших на экраны с 2000 года, и определил самые лучшие. По отзывам и рейтингу фильмов в тройке лидеров оказались «Великий Гэтсби» База Лурмана и «Загадочная история Бенджамина Баттона» Дэвида Финчера. А вот лучшей мелодрамой XXI века стала картина «Дневник памяти» Ника Кассаветиса.

В киноленте показаны времена Второй мировой. Любовный сюжет завязан на неравном социальном положении двух влюбленных: он из небогатой семьи, она – дочка состоятельных аристократов. Их дважды разлучали, сначала родственники, затем война. И вот много лет спустя они снова встретились. Главные роли исполнили Райан Гослинг и Рейчел МакАдамс.

Ранее Teleprogramma.pro рассказала, что в прокат выходит картина «Лед-2». Многие российские звезды посетили закрытый кинопоказ.