Тимоти Шаламе и Билл Мюррей в одном флаконе: вышел трейлер «Французского диспетчера»

12 февраля в Сети появился первый трейлер фильма «Французский диспетчер». Поклонники режиссера Уэса Андерсона уже по этому видео отмечают, что картина будет вдоволь наполнена тем, за что они так любят этого кинематографиста: шикарная картинка, камерная атмосфера и легкий юмор. Не последним плюсом премьеры является отличный состав актеров: Тильда Суинтон, Бенисио Дель Торо, Тимоти Шаламе, Билл Мюррей, Сирша Ронан, Уиллем Дефо и другие звезды.

Сюжет будет крутиться вокруг работы французского отделения одного американского издания в середине 20 века, но уже понятно, что самый смак фильма будет не в перипетиях персонажей, а в общей атмосфере картины. Ожидается, что она выйдет в июле 2020 года.

Напомним, ранее американец Уэс Андерсон снял такие работы, как «Семейка Тененбаум», «Бесподобный мистер Фокс», «Отель «Гранд Будапешт» и «Остров собак».

Пойдете в кино за его новым творением?