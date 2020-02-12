Тодд Филлипс показал кадры с последнего съемочного дня фильма «Джокер»

В минувший вторник режиссер Тодд Филлипс сделал огромный подарок для всех фанатов фильма «Джокер». Кинематографист выложил в свой официальный аккаунт в Instagram кадры с последнего съемочного дня фильма, на которых присутствует Хоакин Феникс в образе безумного клоуна. На фото актер прогуливается по коридорам клиники для душевнобольных, а Тодд дает ему советы, чтобы добиться идеальной картинки.

Как написал Филлипс, все кадры сделаны в последний день съемок, поэтому смотреть на них одновременно приятно и немного грустно, ведь проект получился отличным, однако пришло время финала. Он также отметил, что этот тяжелый труд привел к отличному результату, ведь в минувшие выходные Хоакин поднялся на сцену и получил свой заслуженный «Оскар» за «Лучшую мужскую роль». Напоследок режиссер поблагодарил всех фанатов фильма за то, что они смогли увидеть его потенциал.