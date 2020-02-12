В Сеть выложили полный сценарий фильма «Морбиус»

Судя по последним новостям. сценарии новых блокбастеров все хуже хранятся в секрете. Все мы помним, как полное описание последнего фильма серии «Звездные войны» было слито в Сеть задолго до релиза картины, а виной тому послужил один из актеров, который во время переезда легкомысленно забыл сценарий на кровати. Примерно то же самое произошло и с еще не вышедшим фильмом «Морбиус», снятом по комиксам Marvel, с Джаредом Лето в главной роли. Если боитесь спойлеров, дальше лучше не читать.

По сюжету главный герой с самого детства смертельно болен, но таинственный союзник (который позже окажется главным противником) помогает Морбиусу найти лекарство, попутно превратив того в подобие вампира. Также из интересного можно отметить присутствие в одном из моментов злодеев из прошлых фильмов Sony/Marvel, это Карнаж из первого «Венома» и Стервятник из «Человека-паука: Возвращение домой». А вот концовка разочарует всех любителей сцен после титров, их тут не будет. Изучить полное описание фильма подробнее можно на Reddit.