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Маколей Калкин провалил кастинг у Квентина Тарантино

Актер пытался сняться в фильме «Однажды в… Голливуде».

Маколей Калкин провалил кастинг у Квентина Тарантино
Маколей Калкин. Фото: globallookpress

Что может случиться, если актер, который в далеком прошлом был знаменит и популярен, попытается без подготовки вновь вернуть славу, полагаясь лишь на удачу? Правильно, полный провал. Примерно это и случилось с Маколеем Калкиным, когда он попытался получить роль в фильме режиссера Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Как сообщает издание Esquire, актер сам называет свой кастинг катастрофой, хотя не уточняет детали и предпочитает не рассказывать, что именно стало причиной провала.

Маколей Калкин признался, что будь он на месте специалиста по найму актеров, то тоже не дал бы себе никакую роль. Также он с печалью отметил, что никогда не умел проходить кастинги, тем более, что это было его первое прослушивание за последние восемь лет. Маколей также не рассказал, на какую именно роль он претендовал.

 

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