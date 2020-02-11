Легенда оказалась правдой: фанаты «Звездных войн» нашли уникальный видеоролик

Совсем недавно пользователи популярного интернет-ресурса Reddit нашли подтверждение старой интернет-шутке, посвященной вселенной фильмов «Звездные войны». В фильмах серии у представителей добра клинки всегда зеленого либо голубого цвета, а у злодеев они красные. Так в пылу битвы проще следить за сражением. Но во время съемок картины «Атака клонов» у актера Сэмюэла Л. Джексона было свое мнение на этот счет. Он не поленился, нашел режиссера Джорджа Лукаса и пообщался с ним на тему цвета своего светового клинка. Дело в том, что планировалось массовое сражение и актер волновался, что в такой гуще его персонажа никто не заметит, а вот если бы у него был уникальный цвет… В итоге Джордж Лукас сдался и магистр Винду получил фиолетовый меч, которого больше ни у кого не было.

Вся эта история выглядит лишь как придуманная кем-то легенда, но в Сети наконец-то появился видеоролик, полностью подтверждающий ее правдивость! Посмотреть видео можно здесь.