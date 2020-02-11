«Я за создание союза в жизни, а не брака»
Анастасия Волочкова
Звездный гость
«Алексей Кравченко признался в изменах»
Лера Кудрявцева

Две звезды: Сильвестр Сталлоне снимется в новом проекте Майкла Бэя

«Маленькая Америка» покажет обанкротившуюся державу на грани гибели.

Две звезды: Сильвестр Сталлоне снимется в новом проекте Майкла Бэя
Актер Сильвестр Сталонне. Фото: Globallookpress

Звезда боевиков 90-х Сильвестр Сталлоне совсем не прочь тряхнуть стариной. Хотя сейчас ему уже 73 года, актер все еще продолжает сниматься в кино. Прошлогодний «Рэмбо» оказался не самой удачной работой, но в будущем все вполне может измениться. Как сообщает издание Deadline, Сильвестр готовится к съемкам в новом проекте режиссера Майкла Бэя «Маленькая Америка».

По сюжету в недалеком будущем одна из самых могущественных стран полностью разорится и превратится из богатой державы в пустошь, на которой регулярно кто-то воюет и решает все проблемы силой. Главный герой картины это отставной рейнджер, который отправляется на поиски так называемой Маленькой Америки, островка спокойствия посреди океана войны. А по пути ему придется найти дочь миллиардера из Азии. Примерная дата начала съемок — лето 2020 года.

Тэги

голливудские актерыМайкл БэйНовости googleНовости киноСильвестр Сталлоне
Loading...