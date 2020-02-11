Райан Рейнольдс исполнит главную роль в фильме про настольную игру

Голливудский актер Райан Рейнольдс готов приступить к следующим съемкам. Новый проект, в котором примет участие знаменитость, называется Clue, что, скорее всего, будет переведено на русский язык как «Улика».

Это ремейк одноименной картины снятой в далеком 1985 году, сюжет которой вертится вокруг настольной игры Cluedo, не особо популярной в России. Как это часто в последнее время бывает, если хочешь сниматься в хороших фильмах, приходится их же и оплачивать, так что Райан одновременно выступит и продюсером нового проекта, сообщает издание Deadline.

Режиссером с весьма высокой вероятностью станет Джеймс Бобин, который снял «Дору и Затерянный город», также не особо популярный фильм в нашей стране.

По сюжету, герой Райана Рейнольдса станет детективом, расследующем убийство, максимально банальная завязка, но все же стоит дать фильму шанс. Дальнейшее развитие событий будет напоминать смесь из «Достать ножи» и «Десять негритят», когда один из присутствующих в доме гостей — убийца.