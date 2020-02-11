Церемония «Оскара-2020» собрала рекордно низкое число зрителей

Зрителей было на 6 миллионов меньше, чем в прошлом году.

Хотя в целом последняя церемония вручения премии «Оскар» прошла без громких скандалов, а зрители остались в восторге от выступления Билли Айлиш и Эминема, рейтинги у проекта, мягко говоря, плохие. Как сообщает издание Variety, прошедшая в минувшее воскресенье 92-я церемония стала худшей по числу просмотров у зрителей.

«Оскара» посмотрели лишь 23,6 миллиона человек, казалось бы, цифра огромна, но если сравнить с прошлыми церемониями, то это в буквальном смысле худшие показатели.

В прошлом году зрителей было аж на шесть миллионов больше. В чем причина такого спада? Возможно, не стоило повторять прошлогодний опыт и оставлять проект без ведущего, однако организаторы были так окрылены успехом 2019 года, что решили вновь оставить «Оскара» без полноценного ведущего, результат налицо. Но зато не пришлось тратиться на огромный гонорар, хоть какой-то плюс. Оценки зрителей также не особо радуют, в среднем получилось 5,3 балла по 10-балльной шкале.