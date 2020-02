Фильму «Хищные птицы» поменяли название в США

Похоже, что ситуация с фильмом «Хищные птицы» совсем не нравится компании Warner Bros. Причина, как всегда, банальна — деньги. По итогам первого уикенда очередная экранизация комиксов DC стартовала невероятно слабо, собрав чуть более 30 миллионов долларов, хотя эксперты и аналитики рассчитывали минимум на 50. Так что в ситуации экстренной паники и отсутствия времени было принято решение… сменить название фильма, сообщает издание Cinemablend. Да-да, уже после того, как картина несколько дней идет в широком прокате в кинотеатрах.

Если изначально проект носил название Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, что в переводе на русский звучит как «Хищные птицы и потрясающая эмансипация Харли Квинн», то теперь в США фильм называется проще — «Харли Квинн: Хищные птицы».

Непонятно, на что надеются представители кинокомпании, ведь шансы, что слегка измененное название привлечет зрителей, почти нулевые. Кстати, о российском прокате можно не волноваться, в нашей стране фильм называется «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», слово «эмансипация» наши локализаторы вырезали в первую же минуту.