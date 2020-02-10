После «Оскара»: Хоакин Феникс может сняться в новой экранизации «Питера Пэна»

Как сообщает издание thedisinsider, актеру Хоакину Фениксу, который только минувшей ночью получил золотую статуэтку «Оскар» в номинации «Лучший актер», вновь предлагают важную роль в кино. Disney ищет человека, который смог бы исполнить роль Капитана Крюка, главного злодея в новой экранизации «Питера Пэна» и, судя по всему, первый кандидат на эту вакансию как раз Хоакин.

Напомним, в 1991 году эту же роль исполнил Дастин Хоффман, тогда Стивен Спилберг переиздавал классику. Сюжет новой картины будет строиться вокруг мести главного антагониста Питера Пэна, за потерю руки. Капитан Крюк собирается похитить братьев девочки Венди и заманить нашего героя в западню.

Точная дата выхода новой картины пока не известна, равно как и актерский состав. Но судя по последним слухам, роль феи уже предложили актрисе Марго Робби.