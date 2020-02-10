«Я за создание союза в жизни, а не брака»
Анастасия Волочкова
Звездный гость
«Алексей Кравченко признался в изменах»
Лера Кудрявцева

Создатель «Паразитов» рассказал о будущем корейского кинематографа

Картина режиссера Пон Чжун Хо завоевала сразу четыре «Оскара».

Создатель «Паразитов» рассказал о будущем корейского кинематографа
Кадр из фильма "Паразиты". Фото: Barunson E&A

Фильм «Паразиты» сумел привлечь к себе всеобщее внимание любителей кино со всего мира, во время прошедшей в ночь с воскресенья на понедельник церемонии вручения премии «Оскар». Никто и предположить не мог, что фильм снятый в Корее сумеет забрать сразу четыре золотых статуэтки, за лучший фильм, лучший оригинальный сценарий, лучший иностранный фильм и лучшего режиссера. Изданию «Известия» удалось пообщаться с создателем шедевра, режиссером Пон Чжун Хо.

На вопрос о значении языка во время производства картины мужчина ответил, что совсем скоро будет абсолютно не важно, на каком языке снят фильм, ведь в современном мире языковых барьеров практически нет. Социальные сети и видеохостинги могут распространить информацию по всему миру и совсем не важно, какой был ее первоначальный язык. Также он отметил, что победа «Паразитов» поможет сделать корейскому кино огромный шаг вперед.

Тэги

«Паразиты»Кинопремия "Оскар"Новости googleНовости киноОскар 2020Пон Чжун ХоФильм "Паразиты"
Loading...