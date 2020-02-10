Создатель «Паразитов» рассказал о будущем корейского кинематографа

Фильм «Паразиты» сумел привлечь к себе всеобщее внимание любителей кино со всего мира, во время прошедшей в ночь с воскресенья на понедельник церемонии вручения премии «Оскар». Никто и предположить не мог, что фильм снятый в Корее сумеет забрать сразу четыре золотых статуэтки, за лучший фильм, лучший оригинальный сценарий, лучший иностранный фильм и лучшего режиссера. Изданию «Известия» удалось пообщаться с создателем шедевра, режиссером Пон Чжун Хо.

На вопрос о значении языка во время производства картины мужчина ответил, что совсем скоро будет абсолютно не важно, на каком языке снят фильм, ведь в современном мире языковых барьеров практически нет. Социальные сети и видеохостинги могут распространить информацию по всему миру и совсем не важно, какой был ее первоначальный язык. Также он отметил, что победа «Паразитов» поможет сделать корейскому кино огромный шаг вперед.