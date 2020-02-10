Мультфильму «Том и Джерри» исполняется 80 лет

10 февраля это памятная дата для мирового кинематографа, ведь именно в этот день восемьдесят лет назад на экраны не очень плоских и в большинстве своем черно-белых телевизоров вышел мультфильм «Том и Джерри». Приключения озорной мыши и неудачливого кота пробились сквозь года и до сих пор могут порадовать своими немного жестокими, но все же смешными выходками.

Напомним, создали мультфильм и персонажей мультипликаторы Уильям Ханна и Джозеф Барбера, а первая серия называлась «Котик получает пинка». Сразу чувствуется, что с этого и начались беды несчастного кота Тома. А вы знали, что свое имя он получил немного позже и изначально его звали Джаспером? Отдельно хочется похвалить озвучку, так как в большинстве серий ее нет, да она и не нужна вовсе, ведь чтобы понять смысл мультфильма — достаточно просто наблюдать за происходящим.