Новый образ Тома Харди: актер сыграет сурового мореплавателя

Как сообщает издание Variety, всемирно известный актер Том Харди определился со своей следующей ролью, он сыграет исследователя Антарктики Эрнеста Шеклтона в одноименной картине. Артист обладает вполне подходящей внешностью для этой роли, вспомните хотя бы его персонажа в «Выжившем».

История Шеклтона довольно познавательна, он родился в Ирландии и даже успел побыть политиком и бизнесменом, пока не понял, что его призвание стать одним из первооткрывателей ледяного континента. Кстати, ему даже подарили титул рыцаря, за его целеустремленность и успехи. Однако финал его жизни все же был трагическим, в последней экспедиции его корабль потерпел крушение в ледяных водах и пошел ко дну, но его героический капитан сумел спасти команду.

Над сценарием нового проекта уже работает известный режиссер Питер Строхан, а Харди также станет одним из продюсеров фильма. Дата начала съемок пока неизвестна, так же как и полное название новой картины. В данный момент актер занят съемками в продолжении комикса «Веном».