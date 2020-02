В новом фильме Marvel может появиться Капитан Америка

Появляется все больше подробностей о продолжении экранизации комиксов Marvel «Доктор Стрэндж». Недавно стало известно, что одним из сценаристов, которые будут работать над адаптацией фильма, стал Майкл Уолдрон, известный своим проектом для взрослых «Рик и Морти». А уже сегодня издание We Got This Covered со ссылкой на собственные источники рассказало о новых деталях второго фильма.

Судя по всему, сюжет второго фильма будет основан на путешествии Доктора Стрэнджа между вселенными, в процессе которого он встретит старых знакомых из команды Мстителей, а именно Капитана Америку. Однако встреча будет не особо радостной, так как персонаж Бенедикта Камбербэтча угодит в альтернативный мир, все все герои стали злодеями и договориться у них вряд ли получится.

Инсайдеры сообщают о том, что исполнитель роли Капитана Америки, Крис Эванс, уже дал свое согласие на съемки, но Marvel официально не подтверждает эту информацию.