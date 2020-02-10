Кассовые сборы: «Хищные птицы» неудачно дебютировали в прокате

Похоже, что одной красотки Марго Робби все же недостаточно, чтобы получился хороший фильм. С самого начала успех новой экранизации комиксов DC под названием «Хищные птицы» был под большим вопросом, а кассовые сборы только подтверждают очевидный факт — Marvel заработала еще одно очко в свою пользу, а вот «птички» практически провалились.

Главным показателем успеха фильма обычно является дебютный уикэнд, именно в это время зрители спешат посмотреть на премьеру блокбастера. У «Хищных птиц» не получилось привлечь к себе аудиторию, за выходные фильм собрал всего 81 миллион долларов, сумма вроде бы и хорошая, но, учитывая затраты на разработку и рекламу картины, это просто мелочь. Проблема в домашнем прокате, в США проект собрал всего 33 миллиона, тогда как аналитики кинокомпании рассчитывали минимум на 50. Хотя не стоит забывать, что и создание «Хищных птиц» можно назвать бюджетным, студия потратила всего 85 миллионов долларов. Но этого все равно мало.

Тем временем военная драма «1917» собрала 287 миллионов, «Плохие парни навсегда» остановились на цифре в 336 миллионов, а вот российский самородок «Холоп» преодолел отметку в три миллиарда, но рублей. Создание фильма стоило всего 320 миллионов рублей.