КИНО

Режиссер, вскрывший конверт «Оскар 2020», отказался объявлять недруга победителем

Инцидент произошел на репетиции кинопремии, где в конверты вложены имена случайных номинантов.

Режиссер, вскрывший конверт «Оскар 2020», отказался объявлять недруга победителем
Актер и режиссер Спайк Ли отказался объявлять конкурента победителем. Фото: globallookpress.com

В ночь с 9 на 10 февраля в Голливуде пройдет самая популярная в мире кинопремия «Оскар». Накануне в лос-анджелесском театре «Долби» прошла репетиция церемонии награждения, на которое ведущие отработали свои реплики и поведение на сцене. Издание Vanity Fair, чей корреспондент побывал на мероприятии, раскрыло несколько интересных моментов подготовки.

Уже известно, что имена победителей будут называть не менее звездные персоны, чем сами номинанты. Среди них значатся Тимоти Шаламе, Спайк Ли, Натали Портман, Том Хэнкс и другие актеры. На репетиции они выходили на сцену, проговаривали заготовленные шутки и тренировались объявлять триумфаторов. Специально для прогона в конверты помещались претенденты, выбранные случайным образом. Тренирующихся звезд-ведущих просили перед объявлением имени или названия фильма проговаривать фразу «только для этой репетиции», чтобы никто не подумал, что называется реальный победитель.

Интересный момент: создатель фильмов «Малкольм Икс» и «Черный клановец» Спайк Ли, открыв в свою очередь один из таких конвертов, отказался произносить «случайное» имя победителя.

«Нет. Я не собираюсь говорить это», — заартачился режиссер.

Журналисты предположили, что в на бумажке было написано имя его недруга или соперника. На репетиции 62-летний артист, конечно, смог позволить себе такой каприз, но во время самой церемонии у него не будет такой возможности. Интересно, с каким лицом он объявит счастливчика, если действительно победит тот, кого он невзлюбил.

Кстати, во время прогона на сцену выходят малоизвестные актеры, которые призваны временно сыграть победителей. Они появляются под музыку, «получают» заветную статуэтку и произносят благодарственные речи собственного сочинения. Как отметил корреспондент, этих людей почти никто не знает, но некоторые их исполнения были очень впечатляющими. Кто знает, вдруг кого-нибудь из них на этой сцене случайно заметит известный режиссер и пригласит в свой проект.

Напомним, торжественная церемония вручения «Оскар 2020» начнется 10 февраля в 2 часа ночи по Москве.

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Режиссер, вскрывший конверт «Оскар 2020», отказался объявлять недруга победителем
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