Режиссер, вскрывший конверт «Оскар 2020», отказался объявлять недруга победителем

В ночь с 9 на 10 февраля в Голливуде пройдет самая популярная в мире кинопремия «Оскар». Накануне в лос-анджелесском театре «Долби» прошла репетиция церемонии награждения, на которое ведущие отработали свои реплики и поведение на сцене. Издание Vanity Fair, чей корреспондент побывал на мероприятии, раскрыло несколько интересных моментов подготовки.

#Oscars2020: @VanityFair will be reporting from the wings of the stage during the show. Here's what we saw last night as the presenters practiced for their moment in the spotlight https://t.co/EetPsGFATI

— VANITY FAIR (@VanityFair) February 9, 2020