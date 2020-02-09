Кинокомпания Lionsgate объявила дату релиза фильма «Поступь Хаоса»

Кинокомпания Lionsgate наконец-то поделилась подробностями о своем масштабном проекте, экранизации бестселлера писателя Патрика Несса, под названием «Поступь Хаоса». Как сообщает издание Collider, уже известна точная дата релиза картины, правда, придется подождать почти год, до 22 января 2021.

По сюжету «Поступь» будет не вполне обычной картиной, ведь все люди в этой истории могут слышать мысли друг друга, а главным персонажем станет единственный ребенок-мальчик в городе, населенном только мужчинами. Он каким-то чудом узнает секрет, которые ему не следовало знать и пускается в бега вместе со своей собакой.

Главную роль исполнит последний Человек-паук — Том Холланд, а компанию ему составит Дейзи Ридли. Кстати, перенос «Поступи Хаоса» произошел именно из-за этих ребят, так как релиз должен был состояться еще в прошлом году, но режиссер посчитал нужным сделать в фильме доработки, которые затянулись из-за занятости актеров в других проектах.