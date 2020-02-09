КИНО

Кинокомпания Lionsgate объявила дату релиза фильма «Поступь Хаоса»

Главную мужскую роль в картине исполнит Том «Человек-паук» Холланд.

Кинокомпания Lionsgate объявила дату релиза фильма «Поступь Хаоса»
Актер Том Холланд. Фото: globallookpress

Кинокомпания Lionsgate наконец-то поделилась подробностями о своем масштабном проекте, экранизации бестселлера писателя Патрика Несса, под названием «Поступь Хаоса». Как сообщает издание Collider, уже известна точная дата релиза картины, правда, придется подождать почти год, до 22 января 2021.

По сюжету «Поступь» будет не вполне обычной картиной, ведь все люди в этой истории могут слышать мысли друг друга, а главным персонажем станет единственный ребенок-мальчик в городе, населенном только мужчинами. Он каким-то чудом узнает секрет, которые ему не следовало знать и пускается в бега вместе со своей собакой.

Главную роль исполнит последний Человек-паук — Том Холланд, а компанию ему составит Дейзи Ридли. Кстати, перенос «Поступи Хаоса» произошел именно из-за этих ребят, так как релиз должен был состояться еще в прошлом году, но режиссер посчитал нужным сделать в фильме доработки, которые затянулись из-за занятости актеров в других проектах.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Поступь хаоса»LionsgateНовости киноТом Холланд
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кинокомпания Lionsgate объявила дату релиза фильма «Поступь Хаоса»
Интересно?
Поделись с друзьями: