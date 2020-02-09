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Народ против Херд: люди голосуют за исключение актрисы из фильма «Аквамен 2»

Петиция набрала уже более 250 000 подписей.

Народ против Херд: люди голосуют за исключение актрисы из фильма «Аквамен 2»
Эмбер Хард. Фото: globallookpress

История с драками между Джонни Деппом и Эмбер Херд получила свое развитие. Недавно актер предоставил доказательства того, что его возлюбленная избивала его, так что теперь весь мир вновь сменил точку зрения и осуждает женщину, при этом выражая сочувствие мужчины, которого чуть раньше они же хотели линчевать.

В данный момент чтобы насолить карьере Херд кто-то решил создать петицию и исключить актрису из новой экранизации комиксов DC, продолжения фильма «Аквамен». В данный момент более 250 000 человек выразили свое желание не видеть Эмбер в новом фильме и их число с каждой минутой продолжает расти. Учитывая, что петиция создана в США и на нее уже обратили внимание представители зарубежных СМИ, можно предположить, что киностудия не сможет игнорировать голос общественности.

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Тэги:

АкваменНовости кинопетицияЭмбер Херд
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Народ против Херд: люди голосуют за исключение актрисы из фильма «Аквамен 2»
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