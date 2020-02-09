Певица из России выступит на церемонии премии «Оскар»

Хорошие новости для всех актеров озвучивания из России — на церемонии вручения премии «Оскар» выступит певица Анна Бутурлина. И да, она родом из нашей страны. Стоит отметить, что подобная ситуация происходит впервые, как сообщает издание «Комсомольская Правда — Уфа», это первый случай, когда исполнительнице из России доверили такую ответственную задачу.

Разумеется, Анна была выбрана не случайно, именно ее голосом говорит и поет принцесса Эльза из дилогии «Холодное сердце». Хотя было бы вдвойне приятно, если бы Бутурлина спела соло, ей такую возможность пока не дают, вместе с ней на сцену выйдут певицы и из других стран, озвучивавшие знаменитого персонажа. Пока остается загадкой, как именно артистки будут исполнять свои партии и не станет ли этот хор голосов лишь какофонией.

Напомним, мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в прокате в России и СНГ более двух миллиардов рублей, а сама картина была переведена аж на 45 языков!