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Стивен Кинг продал школьнице из Томска права на экранизацию своего рассказа

Режиссер Диана Костырина получила уникальную возможность всего за один доллар.

Стивен Кинг продал школьнице из Томска права на экранизацию своего рассказа
Стивен Кинг. Фото: globallookpress

Стивен Кинг не только стал самым читаемым писателем 2019 года в России, но и сумел по-настоящему обрадовать простую школьницу из Томска. Как сообщает издание riatomsk, Диана Костырина, шестнадцатилетняя ученица лицея и по совместительству режиссер, смогла связаться с автором хорроров и заключить с ним контракт, по условиям которого девушка сможет экранизировать его рассказ «Женщина в комнате». Разумеется, все это чудо не бесплатное, девушке придется заплатить Кингу целый… один доллар.

Дело в том, что все произошло благодаря популярной в США программе Dollar Baby, например, Стивен Кинг делится авторскими правами на свои произведения, сроком на один год, со школьниками со всего мира, в обмен на часто символическую плату в один доллар. Диане невероятно повезло, ведь положительный ответ ей дали всего за 24 часа. Как считает сама Костырина, возможно, свою роль сыграло ее место жительства, ведь в Сибири можно снимать потрясающие фильмы.

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Стивен Кинг продал школьнице из Томска права на экранизацию своего рассказа
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