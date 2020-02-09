Стивен Кинг продал школьнице из Томска права на экранизацию своего рассказа

Стивен Кинг не только стал самым читаемым писателем 2019 года в России, но и сумел по-настоящему обрадовать простую школьницу из Томска. Как сообщает издание riatomsk, Диана Костырина, шестнадцатилетняя ученица лицея и по совместительству режиссер, смогла связаться с автором хорроров и заключить с ним контракт, по условиям которого девушка сможет экранизировать его рассказ «Женщина в комнате». Разумеется, все это чудо не бесплатное, девушке придется заплатить Кингу целый… один доллар.

Дело в том, что все произошло благодаря популярной в США программе Dollar Baby, например, Стивен Кинг делится авторскими правами на свои произведения, сроком на один год, со школьниками со всего мира, в обмен на часто символическую плату в один доллар. Диане невероятно повезло, ведь положительный ответ ей дали всего за 24 часа. Как считает сама Костырина, возможно, свою роль сыграло ее место жительства, ведь в Сибири можно снимать потрясающие фильмы.