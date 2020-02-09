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Фильм «Джокер» стал номинантом премии «Золотая малина»

Картина не так уж хороша, как показалось критикам и зрителям.

Фильм «Джокер» стал номинантом премии «Золотая малина»
Кадр из фильма "Джокер". Фото: Warner Bros.

Пока все зрители ждут, сколько же золотых статуэток соберет фильм «Джокер» на церемонии «Оскар», которая состоится уже сегодня поздно ночью, неожиданные новости поступили с сайта премии «Золотая малина». Напомним, «малину» по праву можно считать антагонистом «Оскара», на ней вручаются награды худшим фильмам, режиссерам и съемочным группам года. Неудивительно, что большинство артистов предпочитают эту церемонию игнорировать. Но в этом году произошел внезапный сюрприз «Джокер» попал в список претендентов на одну из номинаций «Золотой малины»! Казалось бы это какая-то ошибка, ведь практически все зрители и критики решили, что фильм прекрасен и заслуживает только похвалы.

Однако картина может получить премию в номинации «Худшее отношение к человеческой жизни и общественной собственности» и с этим поспорить сложно, ведь в фильме действительно есть сцены массовых протестов, да и главный герой совсем не ангел по отношению к тем, кто его несправедливо задевает.

Напомним за звание худшего фильма будут бороться «Кошки», «Фанат» и «Рембо: Последняя кровь». А как вы считаете, какую из этих картин можно было не снимать?

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Фильм «Джокер» стал номинантом премии «Золотая малина»
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